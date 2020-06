Mariah Carey: Mega-schlank und sexy!

Stolze 45 Pfund hat sie abgenommen - und jetzt zeigte sie ihren neuen Mega-Body.

Bei einer Unicef-Charity-Gala in Beverly Hills präsentierte sich die Popdiva in einem eleganten Abendkleid mit deutlich erschlankter Silhouette (rechts im Bild). Noch im August hatte die Sängerin deutlich mehr auf den Rippen (links). Der direkte Vergleich zeigt: Mariah Carey ist fast wieder so rank und schlank wie zu Beginn ihrer Karriere.

Insider behaupten, Mariahs Gewichtsverlust hänge direkt mit ihrer neuen Beziehung zusammen. Seit September 2015 ist die "Without You"-Interpretin offiziell mit dem Milliardär James Packer liiert. "James' Chefkoch bereitet jede einzelne Mahlzeit zu, die sie im Moment isst", verriet eine Quelle gegenüber "RadarOnline". "Mariah will nichts mehr, als eines Tages seine Frau zu werden und James findet, dass ihr neuer Body einfach unwiederstehlich ist."