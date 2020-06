Mariah Carey: Sie lässt ihre Schwester einfach sterben

Pop-Sängerin Mariah Carey mangelt es an nichts: Sie hat über 452 Millionen auf ihrem Konto, ist verlobt mit dem vier Milliarden schweren Unternehmer James Packer und hat zudem auch noch zwei süße Kinder.

Und trotzdem lässt die "#1 to Infinity"-Sängerin ihre eigene Schwester, Alison Carey, in ihrer schwersten Zeit im Stich.

Alison, die ehemalige Prostituierte, war schon öfter wegen ihrer HIV-Krankheit im Krankenhaus. Doch dieses Mal braucht sie Operationen an ihrem Gehirn und ihrer Wirbelsäulen - lebensgefährliche Eingriffe! Und trotzdem zeigt Mariah kein Funken an Interesse.

Ihr Bruder Morgan Carey spricht über ihre Selbstverliebtheit mit "The Sun On Sunday": "Unsere Schwester liegt im Sterben und wo ist sie? Nicht da! Sie denkt, sie wäre so toll, aber sie ist eine richtige Hexe! Sie interessiert sich nur für sich und ihre Millionen. Was um sie herum passiert, ist ihr völlig egal. Mariah kann zwar den ganzen Tag ihren Sieben-Millionen-Euro-Verlobungsring rumzeigen, aber nicht mal einen Finger heben, um ihrer totkranken Schwester zu helfen. Das, was sie an Geld für ihren Krankenhaus-Aufenthalt braucht, ist für Mariah ein Klacks. Das würde die nicht mal bemerken."

Außer sich vor Wut erzählt ihr Bruder weiter: "Letztes Jahr, als es sehr schlecht um Alison stand, habe ich alles abgebrochen und bin sofort zu ihr ins Krankenhaus geflogen. Nur Mariah mal wieder nicht - die hat sich nicht ein einziges Mal sehen lassen. Alison hat sie schon so häufig kontaktiert und sie angefleht zu antworten, trotzdem kam kein Wort zurück. Sie gibt mehr Geld für ihre Haustiere aus, als es jemals kosten würde, unsere Schwester wieder gesund zu bekommen."

Verwunderlich wäre es nicht. Immerhin lässt Mariah ihre Hunde einfach mal so in der ersten Klasse für knapp 4000 Euro von New York nach Los Angeles fliegen. Und auch an Sets fordert die Blondine einen eigenen Wohnwagen für ihre Hunde.