Mariah Carey: Wow! Sie hat 36 Kilo abgenommen

Wow, was für eine Verwandlung. Mariah Carey war ja eigentlich seit langem für ihre üppigen Kurven in zu engen Kleidern bekannt. Doch die sind jetzt Geschichte! Die Sängerin hat stolze 36 Kilo abgespeckt - und sieht einfach umwerfend aus....

Mariah Carey hat ihre Ernährung umgestellt!

Auf den neusten Bildern muss man wirklich zweimal hinschauen, um die Popdiva zu erkennen. Die Taille ist super schmall und auc die Hüfte hat deutlich Umfang verloren. Doch was am meisten auffällt, ist das Strahlen in dem Gesicht von Mariah Carey. Sie fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut!

Vorher hatte sie jahrelang mit überschüssigen Pfunden zu kämpfen und fiel immer wieder in die Jojo-Falle. Wie hat sie es diesmal geschafft, so eine Verwandlung hinzulegen. Ganz einfach: Mariah Carey hat ihre Ernährung komplett umgestellt.

Die 48-Jährige hat Kohlenhydrate komplett von ihrem Speiseplan gestrichen - genauso wie Champagner. Statt Prickelbrause gibt es für den Superstar nur noch Wasser.

Mariah Carey: Magenband?

Gerüchten zufolge soll sich Mariah Carey allerdings auch ein Magenband einsetzen lassen. Damit isst sie automatisch weniger. Ob an dem Gerücht etwas dran ist? Man weiß es nicht. Fakt ist jedenfalls: Bei Mariah Carey sind die Kilos gepurzelt. Und ihre neue Figur kann sich wirklich sehen lassen.