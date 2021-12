Marianne & Michael Hartl: Traurige Abschied - Das letzte gemeinsame Weihnachtsfest steht ihnen bevor!

Das Ehepaar überlegt sogar, mit seinem Wohnmobil die Tour zu bestreiten. Dieses Jahr wurde es zur Übung schon einmal festlich dekoriert, doch eigentlich ist es Marianne für die Festlichkeiten viel zu klein. "Es ist maximal für vier Leute. Weihnachten möchte ich aber mit meiner ganzen Familie feiern". Und das klappt dieses Jahr endlich wieder: "Am zweiten Weihnachtsfeiertag fahren wir mit allen Kindern und Enkelkindern in die Berge zum Skifahren und Wandern.“

Doch das weihnachtliche Glück ist getrübt: Familienhund Winnie ist schwerkrank. "Er hat das Cushing-Syndrom. Die Nebenniere produziert zu viel Kortison und er muss sehr starke Tabletten nehmen", erzählt Marianne, der immer noch der Tod ihrer letzten Hündin Lucy († 2012) in den Knochen steckt. "Damals haben wir bestimmt ein halbes Jahr geweint und mit Winnie wird das auch ganz hart werden."

Der 15-jährige West Highland Terrier ist das Ein und Alles des Paares. "Wir nehmen jetzt schon Abschied, weil wir wissen, dass er womöglich gar nicht mehr so lange bei uns ist. Er hört nichts mehr, sehen tut er auch schlecht und gehen tut er fast gar nicht mehr. Wir müssen ihn immer tragen, weil er keine Stufen mehr steigen kann." Es tut Marianne in der Seele weh, ihren Hund so leiden zu sehen. "Genau aus diesem Grund habe ich auch zu meinem Mann gesagt, dass ich keinen Hund mehr will. Die Trauer ist einfach zu groß."