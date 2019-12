Marie Fredriksson: Die "Roxette"-Sängerin ist tot

Fans aus aller Welt trauern um Marie Fredriksson. Die Sängerin des schwedischen Pop-Duos „Roxette“ ist tot. Sie wurde nur 61 Jahre alt.

Marie Fredriksson war krank

„Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass einer unserer größten und beliebtesten Künstler von uns gegangen ist. Marie Fredriksson starb am Morgen des 9. Dezember nach vorheriger Krankheit“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung ihrer Managerin Marie Dimberg.

In der Vergangenheit hatte Marie schon oft mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2002 wurde bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert. Nach der Behandlung feierte sie ihr musikalisches Comeback, musste 2016 jedoch ihre Tour absagen, weil sie krank war.

Die "It Must Have Been Love"-Sängerin hinterlässt ihren Ehemann und ihre zwei Kinder Inez und Oscar.

