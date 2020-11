Marie von und zu Liechtenstein: Ihr Bruder ist tot!

Wie berichtet wird, verstarb der Graf am vergangen Sonntag in Wien. Ferdinand Graf Kinsky von Wchinitz und Tettau war der älteste Bruder von Marie von und zu Liechtenstein und wurde am 25. Oktober 1934 in Prag geboren Nach dem zweiten Weltkrieg lebte der Verstorbene in Deutschland und studierte Philosophie in München und Soziologie in Frankfurt. Im Jahr 1962 heiratete Ferdinand Graf Kinsky die Gräfin Hedwig von Ballestrem. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor.