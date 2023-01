Marijke Amado: Wundervolle Liebes-News - "Ich gehe durch eine Zaubertür..."

Mit ihrer guten Freundin Marlis verbrachte die Niederländerin vor Kurzem ein paar Tage in Dierhagen an der Ostsee. Die Mini Playback Show-Moderatorin kostete jeden Augenblick aus. "Für mich ist jeder Tag ein Geschenk – und je älter ich werde, sehe ich es als noch ein größeres Geschenk an", erzählt sie uns im Interview. Aber woher kommt diese Einstellung? "Durch meine Lebenserfahrungen, wo ich einige Schicksalsschläge und ein paar Nackenschläge einkassieren musste, diese Erfahrungen haben mich letztendlich auch stark gemacht."

Marijke Amado war schon verheiratet, musste häusliche Gewalt erleben und fiel auf einen Liebesschuft rein. Und obwohl sie diese schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat, ist sie offen für eine neue Liebe. "Sollte es da draußen noch einen einzelnen Mann geben, der die gleiche Lebensfreude und Energie hat wie ich, und auch Freude daran, neue Dinge zu entdecken, dann wäre es toll, wenn wir uns begegnen. Ich gehe durch eine Zaubertür und schaue mal, was mich so erwartet", sagt sie und schenkt uns ihr typisches Mädchenlächeln.

