Mario Götze & Ann-Kathrin Brömmel: Liebes-Drama vor der Hochzeit

Exklusive Fotos zeigen den Profi-Kicker und seine Verlobte in Düsseldorf: Happy sehen die beiden nicht aus – "Closer" weiß: Es gibt Gesprächsbedarf...

Es ist einer der ersten warmen Abende im April, als Mario Götze (25) und Ann-Kathrin Brömmel (28) durch die Düsseldorfer Straßen schlendern – doch von Frühlingsgefühlen keine Spur.

Dabei sollte die Vorfreude bei den beiden doch riesig sein! Denn nach sechs Jahren Beziehung und der langersehnten Verlobung im Juni 2017 steht nun im Sommer endlich die Hochzeit auf Mallorca an. Doch exklusive "Closer"-Abschüsse zeigen ein Paar, das eher sorgenvoll in die Ferne schaut. Nach einem Dinner im Szene-Restaurant „Meerbar“ laufen beide gegen 23 Uhr am Rheinufer entlang – nahezu wortlos. Anstatt sich liebevoll in den Arm zu nehmen, halten sie Abstand voneinander, ihre Mienen sind wie versteinert. Krise bei den verlobten Turteltauben? „Es wirkte, als habe sie ihm gerade eine Ansage gemacht“, verrät ein Augenzeuge.

Dicke Luft bei Mario & Ann-Kathrin?

Gut möglich: Denn während die 28-Jährige mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt, hat bei Mario zurzeit einanderes Ereignis Vorrang – die Fußball-WM, die ab Juni in Russland stattfindet. Nachdem der Nationalspieler vor vier Jahren mit seinem Siegtor im Endspiel zum WM-Helden wurde, berücksichtigte ihn Bundestrainer Joachim Löw (58) zuletzt nicht mal mehr im Nationalkader. Selbst bei seinem Verein Borussia Dortmund kennt Götze die Ersatzbank nur allzu gut. Der gebürtige Bayer steckt aktuell in einer schweren sportlichen Krise!

Ann-Kathrin Brömmel & Mario Götze: Liebes-Krise!

Verständlich, dass deshalb all seine Gedanken nur noch darum kreisen. Und auch für seine Partnerin ist der sportliche Erfolg ihres Verlobten von großer Bedeutung: Kaum eine andere Spielerfrau erhielt in den letzten Jahren solch eine mediale Aufmerksamkeit, Ann-Kathrin baute ihr Instagram-Profil weiter aus, erhielt zahlreiche Werbedeals und Modeljobs, produzierte eine eigene Bikini-Kollektion – und konnte so auch aus ihrem Namen eine erfolgreiche Marke machen.

Ann-Kathrin sorgt sich um die Hochzeit

Für Ann-Kathrin ist DAS allerdings eher ein kleineres Problem. Sie sorgt sich viel mehr um die Heirat im Sommer. Was für ein Drama wäre es, wenn die Stimmung durch Marios sportlichen Misserfolg getrübt sein könnte! „Die Hochzeit ist eines der wichtigsten Ereignisse im Leben einer Frau“, betonte sie mal.

Zusätzlich zu diesen Befürchtungen fühlt sich die Braut bei all den Planungen und dem Organisieren alleingelassen. „Ich kümmere mich eigentlich um alles, und Mario wird dann nur komplett fertig im Anzug vorne stehen. Und den werde ich ihm wahrscheinlich auch noch aussuchen“, sagte sie kürzlich sehr deutlich. Genügend Gründe also für abendfüllende Diskussionen – oder einfach dafür, sich auszuschweigen...