Mario Götze und Ann-Kathrin: Trennung trotz Baby?

Mario Götze steht kurz vor einem Wechsel nach Italien – dabei richtet seine hochschwangere Frau Annn-Kathrin gerade das Kinderzimmer in Deutschland ein…

Da kommen große Veränderungen auf Deutschlands Vorzeige-Paar zu… Mario Götzes Tage beim BVB sind gezählt, diverse italienische Vereine buhlen um den Fußballer. Doch so ein Vereinswechsel ins Ausland dürfte seiner Frau Ann-Kathrin, die sich in der Düsseldorfer Wohnung gerade stilvoll auf das gemeinsame Baby vorbereitet, jetzt eher nicht in den Kram passen…

Fest steht: Diesen ist für Mario Schluss bei Borussia Dortmund; eine Vertragsverlängerung mit reduziertem Gehalt war für den erfolgsverwöhnten Top-Verdiener keine Option. Zumal gleich drei Angebote aus der italienischen ersten Liga locken: Die Vereine Lazio Rom, AC Mailand und AS Rom sind an Mario interessiert, Gespräche wurden angeblich schon geführt. Und auch daheim wird es wohl bereits zu der ein oder anderen Diskussion gekommen sein. Schwer vorstellbar, dass Ann-Kathrin momentan scharf auf einen Umzug ist, und dann auch noch ausgerechnet nach Italien.

Ann-Kathrin und Mario steht eine Trennung bevor

Schließlich führte die schwangere Spielerfrau gerade erst auf vor, wie sie ihre Düsseldorfer Wohnung komplett neu einrichten ließ, Kinderzimmer inklusive! Und keine werdende Mama lässt sich gern mitten aus dem Nestbau herausreißen. Hinzu kommt, dass Italien immer noch als Corona-Risikogebiet gilt, und das vermutlich auf unabsehbare Zeit.

Da steht jetzt also plötzlich eine Fernbeziehung im Raum – aber ob die funktioniert, ist eine andere Frage. Immerhin führten die beiden schon mal eine Liebe auf Distanz, und damals beklagte sich Ann-Kathrin bitterlich, weil sie Mario so sehr vermisste. Als junge Mutter wird ihr die Trennung sicher nicht leichter fallen…