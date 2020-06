Mario Götze zeigt uns seinen hübschen Brüder

5,1 Millionen Fans folgen ihm derzeit.

Diesen Fans zeigte er nun seine beiden hübschen Brüder. Fabian (25) (Foto Mitte) und Felix Götze (17) (Foto rechts) sind ebenfalls erfolgreiche Fußballer. Fabian spielt in der dritten Liga für "SpVgg Unterhaching" und Felix ist seinem großen Bruder Mario beim FC Bayern dicht auf den Fersen. Dort spielt er derzeit in der U19-Auswahl. Auch bei Instagram haben die zwei Götzes schon Gefolgschaften von 20.000 (Felix) und 42.000 (Fabian) Fans.

Mario Götze genießt es, die Familie sogar beruflich beisammen zu haben. "Die Familie um mich herum zu haben – da gibt es nichts Schöneres für mich", schwärmte er in der "TZ". Besonders bei seinem kleinen Bruder könnte es bald sogar so weit kommen, dass sie gemeinsam in einem Team spielen.