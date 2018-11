Reddit this

Mario Melo ist tot: Box-Star erstickt an einem Croissant!

Der Sportler nahm bei einem Wettessen teil und kam dabei auf tragische Weise ums Leben. Er wurde nur 56 Jahre alt. Bei dem Croissant-Wettessen erstickte er beim dritten Croissant plötzlich! Er brach zusammen und war nicht mehr ansprechbar.

Muere el exboxeador argentino Mario Melo durante un concurso de comer cruasanes https://t.co/EbRQcvobRo pic.twitter.com/1z8ifYosk8 — MARCA (@marca) 5. November 2018

Bei einem Wettessen brach er zusammen

Laut "Sports Illustrated" versuchten zunächst ein Feuerwehrmann und ein Arzt, das Croissant aus seinem Hals zu entfernen - jedoch leider ohne Erfolg. Kurze Zeit später ist er in einem Krankenhaus verstorben. Das Wettessen wurde auch noch live im Fernsehen übertragen. Die Behörden wollen nun herausfinden, woran er wirklich starb - entweder durch die Versperrung der Atemwege oder der Diabetes.

Mario Melo wurde auch Keulenschlag“ (Mazazo) genannt.- Besonders in den 80er Jahren feierte er als Boxer in Argentinien große Erfolge. Seinen größten Fight hatte er gegen Michael Moorer (USA) in 1990, welchen er jedoch verlor. Mit einer Bilanz von 21-9-0 und 17. K.o.-Siegen beendet er später seine Karriere.