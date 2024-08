Marius Borg Høiby: Nach Gewalt-Skandal - Jetzt packt die nächste Ex aus

Es falle ihr schwer, diese Dinge öffentlich zu machen. Allerdings könne und wolle sie nicht hinnehmen, dass Marius so tut, als wäre das ein Einzelfall gewesen. "Es stört mich. Ich möchte auch ein großes Dankeschön an Juliane aussprechen, die dagegen angegangen ist. Sie hat eine absolut unglaubliche Stärke gefunden, und ich hätte dies nicht veröffentlichen können, wenn sie nicht das Gleiche getan hätte und dabei gewesen wäre. Und so hoffe ich, dass jeder, der Gewalt in der Partnerschaft erlebt hat, die Kraft findet, wegzugehen, denn es kommt sehr selten vor, dass es besser wird", sagt Nora abschließend.