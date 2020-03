Mark Blum: Der Schauspieler stirbt nach Corona-Infektion!

Mark Blum ist tot! Der Schauspieler verstarb an den Folgen einer Corona-Infektion. Seine Kollegen trauern im Internet.

Schauspielwelt trauert um Mark Blum

Die New Yorker Theatergruppe "Playwrights Horizons" bestätigt nun den Tod von Mark Blum via "Twitter": "Mit Liebe und schweren Herzen ehrt Playwrights Horizons Mark Blum, einen lieben langjährigen Freund und vollkommenen Künstler, der diese Woche verstorben ist. Vielen Dank, Mark, für alles was du in unser Theater gebracht hat, und in alle Theater und zu dem Publikum auf der ganzen Welt. Wir werden dich vermissen."

Mark Blum feierte auch in Hollywood Erfolge

Schon während seiner Jungend war Mark Blum als Schauspieler tätig. In den 70er Jahren begann er auf der Theaterbühne zu spielen. Später führte ihn seine Karriere ins Film-Business. Mark Blum wurde durch -Filme wie "Lovestick", "Desperately Seeking Susan" und "Crocodile Dundee" bekannt. Ebenfalls spielte er in vielen Stücken am Broadway mit, wie zum Beispiel in "Lost In Yonkers", "The Best Man" und "The Assembled Parties". Zuletzt war der 69-Jährige in der "Netflix"-Serie "You" zu sehen.

