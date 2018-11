Mark Forster: Heftige Attacke gegen Michael Patrick Kelly!

Immer wieder Ärger bei "The Voice of Germany"! Zwischen Mark Forster und Michael Patrick knallte es in der gestrigen Folge gewaltig.

In den letzten Blind Auditions konnte Patrice Gerlach mit seiner gefühlvollen Version von Ed Sheerans "Lego House" gleich drei Coaches überzeugen. Besonders Yvonne Catterfeld brannte für den 20-Jährigen. "Ich fand das ganz besonders. Du bist auf einem sehr hohen Niveau - und ich glaube, nein ich weiß sogar, dass du hier ganz weit kommen wirst", schwärmte sie. "Ich war auf jeden Fall die erste die es erkannt hat, ich habe es von Anfang an gespürt." Plötzlich mischte sich auch Michael Patrick Kelly, der als einziger nicht gebuzzert hatte, ein: "Ich glaube auch, dass Yvonne die richtige Adresse für dich wäre."

Zoff zwischen Mark und Paddy

Für Mark ein absolutes No-Go! "Habe ich das gerade richtig gehört? Ihr habt schon alle gecheckt, dass ich auch gedrückte habe. Warum gibt der Paddy Tipps, wo man hingehen soll? Das ist nicht deine Rolle!", beschwerte er sich. Nachdem sich Patrice tatsächlich für Yvonne entschied, rügte Mark seinen Kollegen mit erhobenen Zeigefinger: "Du wirst hier keine Tipps mehr geben, wohin die Talente gehen sollen. Du machst das nicht mehr. Sonst sitzt hier morgen deine Schwester Maite."

"Was hat Forster eigentlich je geleistet?"

Bei den Fans kommen Aktionen wie diese gar nicht gut an. Via Social Media machten sie ihrem Ärger Luft. "Was hat Forster eigentlich je geleistet? Der spielt sich nur auf", beschwerte sich ein User. Ein anderer schrieb: "Normal halt ich ja die Fresse, aber wenn 20 Prozent der Sendezeit für dieses Schwachsinnsgelaber draufgehen, stinkt es mir wirklich". Vielleicht verbessert sich Marks Laune ja in den Battles...