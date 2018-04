Mark Forster: Heimliche Hochzeit?

Mark Forster hat sich in den vergangenen Jahren nicht als Musiker einen Namen gemacht, er ist auch ein beliebtes TV-Gesicht. Ob bei "The Voice of Germany" oder aktuell als Gastgeber bei "Sing meinen Song" - die Zuschauer lieben den frechen Musiker. Doch so präsent er aktuell im TV ist, so wenig weiß man über sein Privatleben bescheid.

Mark Forster: Darum geht er nie ohne Cap aus dem Haus

Mark Forster: Hat er heimlich geheiratet?

Auf die Frage, ob er eine Freundin habe, gab es bisher nie eine antwort von Mark Forster. Was privat ist bleibt eben privat. Und trotzdem machten vor einiger Zeit Hochzeits-Schlagzeilen die Runde! Hat er etwa heimlich Ja gesagt?

Marc Forster hat tatsächlich vor knapp zwei Jahren geheiratet. Doch dabei handelte es sich um den Marc mit "C" - einen deutsch-schweizerischen Filmregisseur. Trotzdem kochte die Gerüchhteküche auf, denn ein Magazn dachte tatsächlich, es würde sich um den "Au revoir"- Interpreten handeln!

Damit bleibt das Rätsel um den Beziehungstatus von Mark Forster also immer noch ungeklärt. Doch zumindest eines hat der 34-Jährige verraten: Wie seine Traumfrau sein soll!

Mark Forster: So ist seine Traumfrau!

In einem früheren "Bild"-Interview erklärte Mark Forster nämlich: "Optisch bin ich auf keinen speziellen Typ festgelegt. Nur soviel: Sie sollte klug sein, cool sein, einen ähnlichen Humor haben wie ich und was zu erzählen haben. Einen Mützen-Tick wie ich braucht sie aber nicht zu haben." Gut zu wissen....