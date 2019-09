Reddit this

Mark Forster: Jetzt legt er sich mit Neuzugang Alice Merton an!

Endlich ist die neue Staffel von "The Voice of Germany" gestartet. Doch gleich zu Beginn gibt es Zoff...

Die Coaches von " " fahren wieder die Krallen aus! , Alice Merton, und wollen auch diese Staffel die besten Talente in ihr Team locken. Dafür geben sie alles...

Tyrone Frank rappte sich in die Herzen der Jury

Am Sonntag versuchte Rapper Tyrone Frank sein Glück - und überzeugte gleich alle vier Coaches. Besonders Mark kämpfte für den 22-Jährigen. "Du bringst ganz schön viel mit, um wirklich was zu starten. Das ist der Unterschied zu den anderen Rappern bei 'The Voice', du kannst singen. Das ist eine Kombination, die extrem wertvoll ist (...) Ich habe richtig Bock", schwärmte er.

Zoff zwischen Mark Forster und Alice Merton

Doch Alice Merton war da anderer Meinung. "Ich glaube es gibt nur einen Coach, der wirklich helfen kann mit Erfahrung. Du hast hier einfach eine Rapp-Legende", pries sie Kollege Sido an. Zu viel für Mark! "Alice Merton, du hältst jetzt mal die Schnauze!", schimpfte er. Am Ende brachte Marks Ausraster nichts. Tyrone entschied sich tatsächlich für Sido. Sehr zum Ärger von Mark...

