Mark Forster & Michael Patrick Kelly: Jetzt herrscht Krieg!

Ding, ding, ding, ding, ding – der Streit zwischen Michael Patrick Kelly (40) und Mark Forster (34) geht in die nächste Runde! Und diesmal könnte es ziiiemlich hässlich werden. Denn nicht genug, dass Sänger Paddy bei „The Voice“ seinen Jury-Kollegen Mark Woche für Woche immer mehr in den Schatten stellt – jetzt hat er ihm sogar einen Job „weggeschnappt“!

Mark Forster macht gute Miene zum bösen Spiel

Während im letzten Jahr Mark als Gastgeber durch die fünfte Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ in Südafrika führte, wird in der kommenden Staffel Konkurrent Paddy diese Ehre zuteil. „Dass ich das noch erleben darf“, freut sich Patrick ausgelassen via . „Ich bin so dankbar!“

Doch wie heißt es so schön: Des einen Freud ist des anderen Leid – und so dürfte Mark bei diesen unter seiner Käppi gerade ordentlich kochen! Denn auch wenn er Patrick vor laufenden Kameras als Kumpel bezeichnet – in Wahrheit muss er ihn als knallharten Konkurrenten sehen: „Paddy ist als ‚der Neue‘ natürlich erst mal gefährlich, weil ich ihn als Coach noch nicht so richtig einschätzen kann“, meckert Mark.