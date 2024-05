Mark Forster: Nach Konzertabsage - Nun folgt der nächste Schock!

Die Konzertabsage von Mark Forster kam kurzfristig. Deshalb waren bereits Mitarbeiter an der Konzerthalle in Erfurt, die die Bühne aufbauen wollten. Doch dazu kam es nicht, denn der Auftritt wurde abgesagt. Stattdessen nutzten die Roadies die Zeit und die leere Messehalle in Erfurt, um gemeinsam Fußball zu spielen. Doch genau das sorgte für Ärger. Denn: "Nur leider wusste das der Wachdienst nicht. Daher erhielt die Polizei den Anruf, dass sich Einbrecher in der Halle der Messe aufhalten sollen", wie ein Polizeisprecher gegenüber "BILD" verraten hat.

Darauf folgte ein Polizeieinsatz, um die angeblichen Einbrecher dingfest zu machen. Doch vor Ort mussten die uniformierten Beamten feststellen, dass es sich lediglich um Crewmitglieder von Mark Forster handelten. Trotzdem wurden sie aus der Halle begleitet und mussten ihr Fußballspiel beenden. Immerhin wurde auf eine Anzeige verzichtet. Der Polizeisprecher resümiert gegenüber dem Boulevardblatt: "Die Freunde des runden Leders wurden aus der Halle in ihre Busse begleitet und gelobten reumütig Besserung. Der Einsatz konnte somit mit einem Schmunzeln der Beamten relativ schnell beendet werden."