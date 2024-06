Mark Forster: Post sorgt für Verwirrung! "Endlich ist es raus"

Eigentlich kennen und lieben seine Fans ihn als Sänger. Mark Forster war nicht nur jahrelang Coach bei "The Voice of Germany", er füllt mit seinen Songs auch mittlerweile ganze Arenen und ging zuletzt auf die größte Tour seiner Karriere. Nun machte der Musiker jedoch mit etwas komplett anderem Schlagzeilen. In seiner Instagram-Story kann er dazu nur schreiben "Endlich ist es raus".