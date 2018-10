Mark Forster: Traurige Liebes-Beichte!

Reddit this

Spätestens seit "The Voice of Germany" fliegen Mark Forster die Frauenherzen nur so zu. Jetzt sprach der Sänger über seinen ersten Liebeskummer...

Gestern Abend war es endlich wieder soweit! "The Voice of Germany" ging in die nächste Runde. Wieder dabei: . Doch wie tickt der Chartstürmer eigentlich privat? Bei "red!" machte der Sänger ein intimes Geständnis aus seiner Jugend.

So endete seine Beziehung mit Sabrina

„Ich komme ja aus einem kleinen Dorf, aus Winweiler. Und eine andere Bewohnerin aus Winweiler war Sabrina. Und ich war verknallt in Sabrina. Ich sage es, wie es ist, wir waren zusammen, wir waren ein Paar", verriet der 34-Jährige. Doch die Beziehung stand unter keinem guten Stern. "Wir sind dann irgendwann Inlineskates gefahren und dann hat sie meine Hand genommen, mir einen Kuss auf den Mund gegeben und das hat mich sehr geschockt. Und dann bin ich nicht mehr bei ihr vorbeigekommen, sondern habe in meinem Zimmer ‚Stay another Day‘ gehört und hatte schlimmen Liebeskummer! (...) Ich weiß ja nicht genau, wie es ihr ergangen ist. Das war das Ende unserer Beziehung."

Mark Forster: Darum geht er nie ohne Cap aus dem Haus

Hat Mark eine Freundin?

Ob der Sänger aktuell vergeben ist, daraus macht er ein großes Geheimnis. Offiziell stellte er bisher aber keine Frau an seiner Seite vor. Wie seine Traumfrau aussehen sollte? „Ich habe keinen festen Frauen-Typ, den ich gut finde. Sie sollte mir gefallen, klug sein, lustig sein. Ich kann leider kein Phantombild aufmalen", erzählte er kürzlich der "Gala". Wer weiß, vielleicht hat er die Richtige ja bereits gefunden...