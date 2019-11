Mark Forster: Wunderbare Enthüllung vor dem "The Voice"-Finale!

Der Countdown läuft! Am Sonntag wird wieder " " gekürt. Coach Mark Forster will unbedingt mit Talent Fidi Steinbeck den Pokal holen. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich...

Mega-News vor dem "The Voice of Germany"-Finale

Denn zum ersten Mal in der "The Voice"-Geschichte stand jedes Talent mit ihrem Coach im Studio und hat eine gemeinsame Single aufgenommen. Fidi und Mark wollen mit dem Song "Warte Mal" beim Publikum punkten. "Die Single beschreibt uns beide ganz gut. Es geht darum, dass es auch okay ist, wenn's einem mal nicht so gut geht. Man muss nicht immer gut drauf sein, das kann man ja gar nicht sein. Es ist ein Song, in dem sich jeder irgendwie wiederfinden kann und das mag ich daran so sehr", erklärt Fidi gegenüber Sender Sat.1.

Mark Forster: Heftige Abrechnung! So denkt er wirklich über seine "The Voice"-Kollegen

Wer gewinnt "The Voice of Germany"?

Ob ihr damit der Sieg sicher ist? Schließlich hat Mark ein Händchen für Mega-Hits. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht! Auch Claudia Emmanuela Santoso (Team Alice), Lucas Rieger (Team Nico), Freschta Akbarzada (Team ) und Erwin Kintop (Team Rea) wollen mit ihren Final-Songs die Zuschauer begeistern. Wer am Ende die Nase vorne hat, wird sich Sonntag ab 20:15 Uhr bei Sat.1 zeigen...

Traurige Trennung bei Ex-"The Voice"-Coach . Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: