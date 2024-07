Mark Keller: Fiese Klatsche für seine Freundin Anna!

Autsch! Mark Keller (58) und seine Partnerin Anna sind seit über zehn Jahren zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden 2012 über einen gemeinsamen Freund, beim Essen in einem Kölner Restaurant. Das Leben des 58-Jährigen hat in dem Moment eine "wunderbare Wende" genommen, wie er in seinem Buch "Über Glück – Glaube fest daran und es wird zu dir kommen" beschreibt. Und das, obwohl Anna optisch überhaupt nicht Marks Typ war!