Mark Medlock: Karriere-Aus! Er schmeißt alles hin

Noch im Februar stand auf der Bühne und gab auf Sylt ein großes Comeback-Konzert. Doch seitdem hat sich viel getan. Dem „ “-Sieger von 2007 ist bewusst geworden, dass er seine Karriere endgültig an den Nagel hängen will!

Daniel Küblböck & Co.: Die Opfer des Casting-Wahns

Trauriges Karriere-Aus

Auf verkündet der 41-Jährige am Montag die traurige Nachricht: „Heute bin ich nach langer Überlegung zu dem Entschluss gekommen, meine Seiten zu schließen. Ich verstehe, dass es nicht das ist, was ich in Zukunft machen will“, beginnt er seinen Abschieds-Post. „Ich habe jede Unterstützung, die man sich wünschen kann, doch eins weiß ich und da bin ich mir absolut sicher, dass ich kein Interesse mehr an Musik habe."

Schon kurze Zeit später wird klar, dass Mark sich wirklich keinen Scherz erlaubt hat. Seine Social-Media-Seiten sind mittlerweile tatsächlich aus dem Netz verschwunden…

Fieser Kandidaten-Fake bei DSDS!