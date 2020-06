Mark Wahlberg: Mit den Kindern zur Tattoo-Entfernung

Jetzt verriet Wahlberg in der Fernsehsendung "Today", dass er bewusst seine beiden ältesten Kinder mit zu dem Termin genommen hat. "Alle meine Tätowierungen haben eine Bedeutung für mich, aber es war eine persönliche und professionelle Entscheidung. Auf der einen Seite möchte ich nicht, dass meine Kinder sich tätowieren lassen. Und ich wollte sie vor den Dreharbeiten zu 'The Fighter' entfernt haben, weil das Schminken echt anstrengend ist. Ich habe meine ältesten Kinder mitgenommen, damit sie sehen, wie schmerzhaft die Prozedur ist und was ich dabei durchmachen muss." © WENN