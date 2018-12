Markus Beyer ist tot

Reddit this

Schock-Nachricht in der Box-Welt! Markus Beyer ist im Alter von nur 47 Jahren verstorben.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er in einem Berliner Krankenhaus verstorben, wie der MDR berichtet.

1999 wurde er Weltmeister

Im Supermittelgewicht feierte er seine größten Erfolge und wurde 1999 Weltmeister. Ulli Wegner war zu der Zeit sein Trainer. „Ich kann meine Gefühle mit Worten nicht beschreiben. Jeder weiß, dass er mein Lieblingssportler war – und das hatte vor allem eine menschliche Komponente. Markus Beyer war ein durch und durch feiner Mensch. Im Moment fühle ich mich, als hätte mir jemand in die Magengrube geschlagen. Ich muss das alles erst verarbeiten“, sagt Ulli Wegner laut der „Bild“-Zeitung.

Und auch der MDR zeigt sich bestürzt. „Wir sind bestürzt und trauern um einen großartigen Sportler und wunderbaren Kollegen. Mit seinem Box-Sachverstand hat er als Mitarbeiter des MDR 'Sport im Osten' in den vergangenen Jahren geprägt. In Gedanken sind wir bei seiner Familie“, so Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.