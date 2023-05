Markus Lanz: Auf und davon! Er bricht alle Zelte ab

Vor fast 30 Jahren verschlug es ihn zum ersten Mal in die Eiswüste. Sogar Sohn Laurin begleitete ihn schon dorthin. "Wenn man einmal da war, ruft einen die Arktis immer wieder zurück", schwärmte der gebürtige Südtiroler laut "Das Neue Blatt". An seinem magischen Zufluchtsort konnte er fünfstündige Sonnenuntergänge genießen und abseits vom Trubel auch immer wieder herrlich abschalten. Auch jetzt? Gerade in der härtesten Zeit seines Lebens dürfte ihm sein geliebtes Grönland erneut Halt geben.

Denn trotz eisiger Temperaturen ist es im Herzen des ZDF-Talkmasters Sommer, wenn er auf seiner Trauminsel ist. Vor allem ihre Bewohner haben es ihm angetan: "Manchmal wärmen sie nur die Füße, meistens auch das Herz!" Diese Auszeit am Ende der Welt käme für ihn gerade wie gerufen.

Auch interessant