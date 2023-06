Markus Lanz: Geheime Liebes-Treffen! Eine Unbekannte verdreht ihm den Kopf

Sie sehen schon so vertraut miteinander aus. Markus Lanz und eine unbekannte Frau wurden zusammen gesichtet. Wie "BILD" berichtet, hat sich der Moderator bereits wiederholt mit einer Unbekannten getroffen. Früh am Morgen trinken sie zusammen Kaffee und Orangensaft, während sie durch Hamburg spazieren. Dabei scheint der Moderator bedacht darauf zu sein, nicht erkannt werden zu wollen. Mit dunkler Lederjacke und schwarzer, bis ins Gesicht gezogenen Cap will er den Blicken der neugierigen Leute entgehen.

Doch wer ist die Frau an seiner Seite? Laut "BILD" handelt es sich bei der hübschen Brünetten um eine Dame, die ihre Kinder auf derselben Hamburger Schule hat wie Markus Lanz seine Sprösslinge. Sind die morgendlichen Gespräche ein Austausch unter Eltern oder kam auf einem Elternabend zu tiefen Blicken? Das wird wohl die Zeit zeigen...

