Markus Lanz: Schock-Nachricht kurz vor Weihnachten!

Das erreichte damals mit seinem Jahresrückblick teilweise mehr als 6 Millionen Zuschauer. Davon war der Sender diesmal weit entfernt: Die Show mit wollten so wenige Zuschauer sehen wie noch nie!

Markus Lanz erreicht so wenige Zuschauer wie noch nie

"Menschen 2018" verfolgten diesmal nur noch 2,31 Millionen Zuschauer, wie "DWDL" berichtet. Ein Schock für Markus Lanz! Damit lag man deutlich hinter dem von präsentierten Jahresrücklick bei .

Markus Lanz musste auch einen Tiefpunkt bei den jungen Zuschauern hinnehmen, denn bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei nur noch 7,3 Prozent. Ein absoluter Tiefpunkt! Das könnte womöglich auch daran liegen, dass der ZDF-Rückblick nicht in der Primetime, sondern erst um 22:15 Uhr lief. In direkter Konkurrenz zu Markus Lanz lief übrigens in der der Rückblick mit Dieter Nuhr, welcher insgesamt deutlich mehr Zuschauer als sein Kollege erreichte.