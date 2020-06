Markus Lanz: Shitstorm wegen vermeintlichem Menderes-Mobbing!

Markus Lanz stellte ihm stoisch seine Fragen. Dabei gab er sich gewohnt emotionslos, von massiver Bösartigkeit war aber nichts zu merken. Auch Menderes schien sich nicht in die Mangel genommen zu fühlen, er antwortete souverän, versprühte seinen Charme und rührte die Herzen mit seiner teilweise doch recht tragischen Vergangenheit. Doch der ein oder Twitter-User sah das anders und echauffierte sich über vermeintliches Menderes-Mobbing. Es entbrannte ein wahrere Shitstorm gegen den ZDF-Mann, der eigentlich nur stur seinen Fragenkatalog abgearbeitet hat. Immerhin scheint Menderes selbst den Besuch in der Talkshow als nicht sonderlich traumatisch in Erinnerung zu haben. Via Facebook hat sich der amtierende Dschungelkönig durchaus positiv über den Abend geäußert.