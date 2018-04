Markus Lanz: Überraschende Baby-News!

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Eigentlich ist Markus Lanz dafür bekannt, dass er sein Privatleben größten Teils geheim hält. Kaum ein Detail aus seinem Ehe- oder Familienleben gelangt an die Öffentlichkeit. Verständlich also, dass die neusten Infos des Kult-Moderators dafür umso mehr Aufmerksamkeit erhalten...

Markus Lanz und seine Angela gaben sich vor knapp sieben Jahren das Jawort und sind seit 2011 das absolute Traumpaar im deutschen Fernsehen. Doch damit nicht genug! Vor knapp drei Jahren krönten sie ihr Glück mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Nun soll Baby Nummer zwei folgen. So berichtet "Bunte", dass Markus Lanz zum zweiten Mal Vater werden soll. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Markus Lanz: Er will noch mehr Kinder

Wie Markus Lanz bereits in einem Interview gegenüber "Bild" verriet, würde er sich weitere Kinder wünschen. Er beteuerte damals: "Ich versuche, nicht nur ein Wochenendpapa zu sein. Ich bin ein Kindernarr, deshalb schließe ich weitere Kinder nicht aus." Ob seine Angela jedoch aktuell schwanger ist, ist nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein...