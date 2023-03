Markus Lanz: Verzweifelter Versuch! Er will seine Ehe nicht aufgeben

Gemütliche Abende auf der Couch, gemeinsame Familienessen mit den Kindern und Gespräche darüber, wie der Tag war – das scheint für Markus Lanz und seine Noch-Ehefrau trotz Trennung weiterhin möglich zu sein. Denn anstatt kurzerhand seine Sachen zu packen, blieb der 53-Jährige in dem gemeinsamen Familienhaus in Hamburg. Aber schürt das am Ende nicht noch mehr Ärger? Immerhin sind bei einer Trennung oft auch verletzte Gefühle im Spiel. Abstand würde da sicherlich guttun.

Den genauen Grund für ihr Ehe-Aus haben die beiden zwar nicht verraten, aber offenbar hat sich das einstige Traumpaar einfach auseinandergelebt. Schon seit geraumer Zeit geht Angela lieber ihrer Fitness-Leidenschaft nach, als ihren Mann auf öffentlichen Veranstaltungen zu begleiten. Ein intensives Hobby mit zwei kleinen Kindern. War am Ende keine Zeit mehr für die Liebe?

Wie traurig! Offenbar ist es dem Moderator einfach nicht vergönnt, für immer mit einer Frau glücklich zu bleiben. Auch seine Beziehung mit Birgit Schrowange ging nach einigen Jahren in die Brüche. Für den gemeinsamen Sohn Laurin verzichteten die beiden damals auf einen öffentlichen Rosenkrieg. Gut möglich also, dass auch seine jetzige Trennung skandalfrei bleiben wird. Vor allem für die gemeinsamen Kinder wäre es wünschenswert.

Auch interessant