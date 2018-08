Markus Maria Profitlich: Schockierende Diagnose!

Er hat ein schweres Schicksal zu tragen. Markus Maria Profitlich (58) erhielt im vergangenen Jahr die Diagnose Parkinson. Ein Schock für den Comedian und Ehefrau Ingrid Einfeldt (57).

Schock-Diagnose: Komiker Markus Maria Profitlich ist unheilbar krank

Markus Maria Profitlich leidet unter Depressionen

Jetzt gestand er in einer Talkshow, dass er zudem unter schlimmen Depressionen leidet: "Eine Begleiterscheinung von parkinson", erklärt der Künstler. "Man muss schnell etwas dagegen tun. Das rate ich jedem, der so eine Diagnose bekommt."

Etwa Hilfe bei einem Psychologen oder einem Seelenberater suchen. "Ich mache das auch", verriet er. Außerdem nimmt er Medikamente, macht Gymnastik.

Der Comedian will sich nicht unterkriegen lassen

"Wenn man früh genug damit anfängt, kann man etwas dagegen tun. Ich gehe zweimal am Tag mit dem Hund raus, unterwegs mache ich meine Übungen." Er will sich von Morbus Parkinson und dessen Folgen jedoch nicht klein mache lassen. Ab und zu zittert eine Hand. "Auf der Bühne sieht man es gar nicht." Er hat die Krankheit ohnehin längst in seine Show eingebaut - und der Glaube an Gott hilft ihm in schweren Situationen.