Markus Reinecke: Kurzbiografie

Geboren wird Markus Reinecke am 22. Januar 1969 in Hildesheim. In der niedersächsischen Universitäts- und Bischofsstadt verbringt der spätere Trödelfuchs seine Kindheit und absolviert nach der Schule eine klassische Ausbildung zum Sozialversicherungsangestellten. Nach einem Studium der Verwaltungswirtschaft verwirklicht sich der 33-Jährige den Traum von der Selbstständigkeit und eröffnet 2002 einen eigenen Antiquitätenladen in Wesseln. Heute ist der Trödelfuchs stolzer Besitzer von mehr als einer Million Antiquitäten aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Seit mehr als 30 Jahren reist er auf der Suche nach einzigartigen Stücken quer durch die Republik.

Trödelfuchs bei „Die Superhändler“

Dank seiner Audienz in zahlreichen deutschen Reality-TV-Formaten hat sich Markus Reinecke in der deutschen Fernsehlandschaft längst einen Namen als „Trödelfuchs“ gemacht. Nach seinem ersten TV-Auftritt 2010 in dem RTL-Format „Die große Reportage“, folgte die Teilnahme an „Abenteuer Leben“ (2011, 2014, 2016), „Der Trödeltrupp“ (2012-2014), "Mitten im Leben (2013) oder „Das Trödel-Duell“ (2017). Seit 2018 ist der Hildesheimer Antiquitäten-Star regelmäßig in der quotenstarken Dokusendung „Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“ zu sehen.

Markus Reinecke lebt in einem Wohnwagen

Doch nicht nur durch seine zahlreichen Fernsehauftritte, sondern auch dank seines einzigartigen Looks ist Markus Reinecke den Zuschauern in Erinnerung geblieben. Mit seiner langen Mähne und dem 70er-Jahre-Outfit aus Schlaghosen und bunten Retro-Hemden ist der Hildesheimer Trödelfuchs nicht zu verwechseln. Nicht nur sein Äußeres, sondern auch sein Lebensstil sind einzigartig, denn aus antiquitätenbedingten Platzgründen lebt Markus Reinecke heute in einem Wohnwagen in Bad Salzdetfurth. Der Trödelfuchs hat nicht nur ein großes Herz für Kinder, sondern kann sich heute auch als glücklicher Papa von zwei Söhnen bezeichnen.