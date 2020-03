Mart Crowley: Der "The Boys in the Band“-Star ist tot 10.03.2020 7:22 Teilen Reddit this Teilen

Fans aus aller Welt trauern um den beliebten Bühnenautor Mart Crowley. Er war vor allen Dingen durch sein Kult-Theaterstück "The Boys in the Band" bekannt.

Foto: GettyImages