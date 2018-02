Marvin Albrecht: Trennung von Simone Voss?

Oje, ist Marvin Albrecht etwa wieder Single? Erst vor wenigen Tagen machte er seine Beziehung zu Mdel Simone Voss offiziell. Jetzt überrascht er mit traurigen Worten bei Instagram.

Marvin Albrecht: Neuer Look nach der Trennung

Marvin Albrecht: Böse hintergangen?

Auf Instagram schrieb Marvin Albrecht nachdekliche Worte! "Es gibt Tage, da wacht man auf, und fühlt sich einfach verarscht! Man hinterfragt einiges. Macht sich Gedanken, bildet sich eine Meinung und trifft eine Entscheidung. Blendet man vielleicht etwas aus, was einem jetzt so klar scheint?" Das hört sich gar nicht gut an. Doch was ist passiert? Hat die traurige Nachricht etwa was mit seiner Freundin Simone Voss zu tun?

Marvin Albrecht klärt auf!

Jetzt können die Fans aber aufatmen. Denn Marvin Albrecht bezieht selbst Stellung zu den Gerüchten udn erklärt: "Mit Simone Voss ist alles gut! Hallo Spekulation, Tschüss Spekulation. Nein! Es hat nichts mit Simone zu tun. Ich bin unglaublich froh dich an meiner Seite zu haben. Manchmal läuft es bei mir auch in anderen Bereichen nicht rund..." Marvin schwerbt also doch noch auf Wolke Sieben...