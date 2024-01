Mary Roos: Sie liebt einen verheirateten Mann!

Heute, älter und weiser, würde sie anders handeln und die Ehe nicht mehr einfach so aufgeben. Heute würde sie wegen eines Seitensprungs nicht mehr ihre Liebe aufgeben! Vor allem nicht die eine große Liebe. Die einzig wahre! Jedes Mal, wenn Mary ihren Pierre heute trifft, auch mehr als 40 Jahre nach dem Ehe-Aus, spürt sie die Schmetterlinge wieder. Wenn sie in seine Augen schaut, er ihre Hand nimmt. Denn Mary und Pierre sehen sich noch oft. Sie sind Freunde. Auch wenn er längst wieder vergeben ist, glücklich verheiratet. Doch an Marys Gefühlen ändert es nichts. "Er war der erste – und der Richtige", sagt sie leise. Ihr Herz sehnt sich nach ihm. Und das wird immer so bleiben!