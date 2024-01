Mary Roos: Streit mit Schwester Tina York? Diese Aussage verwirrt

Mary Roos hat ihren 75. Geburtstag gefeiert. Das hat die Schlagersängerin in der "NDR Talkshow" verraten. Im Interview erzählte sie von den Details der Party: "Ich habe nur mit ein paar Freunden gefeiert, aber nicht riesig groß. Ich feiere erst groß mit 80, mit Freunden und Feinden." Doch diese Worte lassen aufhorchen! Hat die Musikerin etwa ohne ihre Schwester Tina York gefeiert? Denn die Beschreibung von Mary Roos hört sich fast danach an! Schließlich ist Tina York keine Freundin, sondern ihre Schwester. Was steckt also hinter dieser Aussage? Bisher ist das ungeklärt!

Doch ein Blick auf die Instagram-Seiten von Mary Roos und Tina York lässt Schlimmes vermuten. Denn zwar folgt Tina York ihrer Schwester mit ihrem offiziellen Kanal. Doch Mary Roos scheint nicht zurückzufolgen!

Ob die beiden Schwestern Streit miteinander haben, ist momentan noch unklar. Doch zumindest wurde die 75-Jährige von Tina York zu ihrem NDR-Auftritt begleitet. Die 69-Jährige saß im Publikum. Das gibt zumindest Hoffnung, dass zwischen den beiden Schlager-Ikonen alles gut ist!