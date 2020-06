Marylu Poolman: Das "Unter uns"-Baby ist da!

Noch Ende Januar hatte die Schauspielerin ihre Schwangerschaftskugel stolz in Unterwäsche präsentiert. Dass es bis zur Geburt nicht mehr lange dauern würde, konnte man dem Bild bereits erkennen. Und tatsächlich hält sie nun keine drei Wochen später ihren kleinen Wonneproppen im Arm.

Für Marylu brechen nun bestimmt aufregende Zeiten an: Ihr ältester Sohn Julius ist nämlich mal neun Jahre alt. Da dürfte die frisch gebackene Zweifach-Mum nun sicher alle Hände voll zu tun haben. Ob ihr kleiner Sohn einen Bruder oder eine Schwester bekommen hat, verriet sie allerdings noch nicht. Auch der Babyname ist noch ein Geheimnis. Was man jedoch weiß: Die Schauspielerin ist in festen Händen und ihr Freund unterstützt sie mit den beiden Knirpsen sicher tatkräftig.