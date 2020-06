Marylu Poolman: Ex-"Unter uns"-Star überrascht mit Proll-Style

Bei Instagram postete die Schauspielerin jetzt ein Selfie, auf dem sie auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen ist. Föhn-Frise, Solarium-Teint und schrilles Make-up - sieht ganz so aus, als hätte sie ihre Styling-Vorlieben ziemlich umgekrempelt.

"Einen schönen guten Morgen aus der Maske von 'Morgen hör ich auf'! Bratze Marylu", schrieb sie zu dem Bild. Puuuh - dann handelt es sich bei dem Look offenbar nicht um ihre freiwillige Entscheidung, sondern nur um ein Kostüm für Dreharbeiten.

Der Ex-Soap-Star wird bald in der ZDF-Serie "Morgen hör ich auf" mit Bastian Pastewka zu sehen sein. Ihre Fans reagieren jedenfalls erleichtert, dass Marylu privat ganz die Alte geblieben ist. Von dem neuen Look sind sie nicht so begeistert. "Spraytan?", "Wie siehst du denn aus??", "Hab dich auf den ersten Blick nicht erkannt", lauten die Kommentare.