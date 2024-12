Masked Singer: Pirat enttarnt! Dieser GZSZ-Star muss dahinter stecken

Neben Wolfgang Bahro fällt auch der Name eines anderen GZSZ-Stars: Timur Ülker (35). Eine Zuschauerin sei sich besonders sicher: "Wenn man sich mal einen Song anhört, finde ich, das ist genau er."

Eine andere Theorie, die heiß diskutiert wird, sagt, dass möglicherweise Mitglieder aus dem Rateteam selbst unter dem Kostüm stecken könnten. So wird auch "The Voice"-Coach Kamrad (27) verdächtigt. Denn als dieser in der ersten Folge im Team dabei war, befand sich der Pirat nicht auf der Bühne.

Ob es Wolfgang Bahro, Timur Ülker, Kamrad oder am Ende jemand ganz anderes sein wird, bleibt erstmal abzuwarten. Am Samstagabend um 20:15 startet die nächste Folge von "The Masked Singer" auf Pro.7. Wir können gespannt sein, wie weit der Pirat noch segeln wird.