Masked Singer: Schneemann enttarnt! Er muss dahinter stecken

Das Rateteam hatte jedoch bislang nicht Peer im Kopf. Alec Völkel (52) und Sascha Vollmer (53) von The BossHoss denken, es könnte Michi Beck (46) von den Fantastischen Vier sein. Heiko (25) und Roman Lochmann (25) seien sich ebenfalls sicher, dass es ein Profisänger sein muss. Und so sehen es auch viele "Masked-Singer"-Fans. Denn bei den Abstimmungen (Stand: 2. Dezember 2024) sind sich 39 % der Zuschauer sicher, dass es Michi ist. Währenddessen glauben 18 % an Komiker Hape Kerkeling (59) und 7 % an Schauspieler Hardy Krüger Jr. (56).

Wer nun wirklich hinter dem lächelnden Schneemann steckt, bleibt abzuwarten. Am heutigen Abend um 20:15 Uhr startet die nächste Folge von "The Masked Singer" auf ProSieben – und wer weiß, welche Enthüllungen auf uns warten.