Massimo Sinató: Baby-Jubel! Er ist überglücklich

Jetzt ist es raus! Isabel Edvardsson erwartet ihr zweites Kind. "Wahnsinn... wenn man ein Wunder in dieser Zeit erleben darf, gerade jetzt... dann ist man mehr als dankbar... diese Glücksgefühle! Es ist nicht selbstverständlich und wir schätzen es so sehr was jetzt kommt. Jetzt tanze ich für zwei und die Familie wird größer", verkündete sie stolz auf ihrem Account. Nicht nur Ehemann Markus, sondern auch "Let's Dance"-Kollege Massimo Sinató ist völlig aus dem Häuschen...