Massimo Sinató: Bittere Beichte von dem "Let's Dance"-Star!

Wir befinden uns derzeit in einer echten Ausnahmesituation. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurden bereits Veranstaltung abgesagt, Läden geschlossen und Grenzen dicht gemacht. In einigen Ländern wie Spanien oder Italien gibt es sogar eine Ausgangssperre. Auch "Let's Dance"-Star Massimo Sinató leidet darunter…

Massimo Sinató sorgt sich um seine Familie in Italien

Der Tänzer darf zwar noch seiner Arbeit bei "Let's Dance" nachgehen, doch bei seiner Familie in Italien sieht ganz anders aus. "Ich hoffe sehr, dass es hier in Deutschland nicht so wird, wie in Italien. Meine Verwandten wohnen in der Lombardei. Dort ist die Infektionsrate besonders hoch", erzählt er jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Meinen Verwandten geht es zum Glück gut, denn sie wurden rechtzeitig in Quarantäne geschickt. Aber sie sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten. In Italien gilt die Ausgangssperre." Lässt sich nur hoffen, dass es in Deutschland nicht auch dazu kommt...

