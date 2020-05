Massimo Sinató: Böser Unfall beim Training!

Massimo Sinatós ist extrem ehrgeizig! Bei "Let's Dance" will der Tänzer im das Beste aus seinen prominenten Tanzpartnerinnen rausholen. Klar, dass er bei "Llambis Tanzduell" auch den Sieg mit nach Hause nehmen wollte. In Norwegen trat er gegen Kollege an. Gemeinsam studierten sie den norwegischen Volkstanz Halling ein. Doch beim Training kam es zu einem schmerzhaften Vorfall...

Massimo Sinató hat sich verletzt

Bei einem Sprung trat sich Massimo selbst gegen die Hand. "Ich habe mir die Kapsel vom kleinen Finger angetreten. Es wird jetzt dick und taub", stellte Massimo fest. Obwohl es heftig schmerzte, biss er die Zähne zusammen. "Ich werde es überleben!"

Trotzdem konnten sich Kollege Christian einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Das schöne an Massimo ist, er besiegt sich am Ende immer selber", stichelte er. Am Ende brachte ihm die Lästerei jedoch nichts. Massimo konnte die Norweger und Juror mehr überzeugen - und sicherte sich den Sieg. Wer zuletzt lacht, lacht am besten…

