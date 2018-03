Massimo Sinató: Damit ist jetzt Schluss!

Ohje, ob das die richtige Entscheidung war? Diesen Freitag ist Profi-Tänzer Massimo Sinató erneut bei Let's Dance zu sehen. Zusammen mit Julia Dietze will er sich dabei den ersten Platz ertanzen. Allerdings werden diesmal nicht nur die Tanz-Choreographien der beiden für mächtig Aufsehen sorgen. Wie Massimo nun verrät, können sich seine Fans auch auf eine Überraschung freuen...

Massimo Sinató: Nackt-Foto vor Let's Dance aufgetaucht!

Massimo Sinató: Die Haare kommen vor Let's Dance ab

Wie Massimo nun in seiner "Instagram"-Story berichtet, können sich seine Fans morgen Abend auf eine neue Frise des Profitänzers freuen. So zeigt Massimo, wie seine Rastas abgeschnitten werden und kommentiert: "Rasta Friedhof". Mit der Rasta-Ära ist somit Schluss. Doch was halten seine Fans von seiner Entscheidung?

Massimo Sinató: Neue Frisur vor Let's Dance

Für welchen Look sich Massimo nach seinem Rasta-Friedhof entscheiden wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings muss er sich dabei keine Gedanken machen, dass seine neuen Haare nicht gut ankommen werden. Auch ohne Rastas gibt Massimo sicherlich eine Top-Figur ab! Gespannt sind wir aber trotzdem schon…