Massimo Sinató: Die Haare sind ab und seine Fans sind begeistert!

Heute Abend ist Massimo Sinató wieder dabei zu sehen, wie er bei Let's Dance alles gibt, um sich den ersten Platz zu ertanzen. Doch vorab sorgt nun ein Schnappschuss des Tänzers für besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Massimo zeigt sich mit kurzen Haaren!

Massimo Sinató die Haare sind ab!

Via lässt Massimo nun die Haar-Bombe platzen und teilt ein Foto mit seinen Fans, welches ihn mit einer sexy Kurzhaarfrisur zeigt. Eigentlich ist Massimo aktuell für seine Wallemähne bekannt. Hat er also beim Friseur ordentlich Haare gelassen? Ein Blick in die Bildbeschreibung verschafft Klarheit. So kommentiert Massimo: "Ich vor fünf Jahren". Bei dem Foto handelt es sich also um ein älteres Bild. Seinen Fans scheint der Anblick dennoch zu gefallen!

Die Fans von Massimo sind begeistert!

Wie unter dem Post von Massimo deutlich wird, hat er mit dem Bild bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Kurze Haare stehen dir super" sowie "Das war noch eine gute Frisur" Ob sich Massimo bei so viel positiver Resonanz dazu hinreißen lässt, sich die Haare wieder abzuschneiden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!