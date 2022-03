Massimo Sinató: Diesmal schlägt das Liebesschicksal bei Rebecca zu

Liebevolle Worte, die aufhorchen lassen. Hinter den Kulissen gilt der temperamentvolle Massimo als Casanova und das nicht ohne Grund: 2012 betrog er seine damalige Ehefrau Tatjana Kuschill (39) nach sieben Jahren Beziehung mit seiner Tanzpartnerin – und heutigen Ehefrau – Rebecca Mir (30). "Massimo und ich waren ein super Team und ich hätte für ihn meine Hand ins Feuer gelegt", so Kuschill damals. Sie wurde vom Liebes-Aus total überrascht. Wird Rebecca dasselbe Schicksal treffen? Bereits 2020 gab es erneut Fremdgeh-Gerüchte um ihren Mann, als dieser mit Lili Paul-Roncalli (23) tanzte. Die Artistin schwärmte öffentlich über Massimos "unglaubliche Energie". Damals reagierte Rebecca mit einer Liebes-Offensive, postete vermehrt Paar-Schnappschüsse und sparte nicht mit Liebesbekundungen. Und genau so verhält sie sich gerade wieder. Alles, um ihre Unsicherheit zu überspielen. Zwar dementierten Massimo und Lili die Affären-Gerüchte, doch das taten Rebecca und Massimo anfangs auch. Wiederholt sich die Geschichte jetzt mit Amira Pocher? Rein optisch passt sie schon mal perfekt in Massimos Beuteschema. Und die Chancen, dass sie in der Show weit kommt, stehen sehr gut. Heißt zahlreiche Trainingsstunden, wo sie und Massimo sich extrem nah sind. Klingt fast so, als würde sich die nächste Liebes-Tragödie hinter den Kulissen anbahnen …