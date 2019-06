Massimo Sinató und gehören seit Jahren zum festen Bestandteil von "Let's Dance". Beide konnten sich mit ihren prominenten Tanzpartnern schon den Titel sichern. Ekaterina holte erst vor ein paar Tagen den Pokal mit Handballer . Jetzt dürfen die Profis nochmal zeigen, was sie draufhaben.

Massimo und Ekaterina gehen auf Tuchfühlung

Denn am 27. Juni (20:15 Uhr, ) werden Massimo und Ekaterina bei "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" einen Tango Argentino präsentieren. "Tango ist der schönste Tanz, den es gibt. Und den mit Ekaterina Leonova... meine Fresse", schwärmte Massimo bereits in einem Vorschau-Clip von RTL. "Tango Argentino ist sinnlich, edel, erotisch, aber kultiviert. Man ist so nah beieinander, aber doch so fern." Auch Ekaterina liebt den Tango: "So viele Emotionen im Körper kann man in keinen anderen Tanz zeigen. So viel Stolz, Leidenschaft, Liebe und Traurigkeit gleichzeitig."

Trotzdem liegen die Nerven bei den beiden kurz vor der Performance blank. "Ich muss mit ihr tanzen und wir haben nur einen Tag Zeit, um diesen Anspruch gerecht zu werden...", gab Massimo zu. Ob die beiden mit ihrer Performance überzeugen können? Mehr dazu am Donnerstag um 20:15 Uhr bei RTL...