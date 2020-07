Massimo Sinató: Große Sorge um den Profi-Tänzer!

Wie Massimo nun via Instagram zeigt, nutzte er seine Zeit gestern, um genüsslich einen Kaffee zu trinken. So kommentiert er zu dem Post: "La dolce Vita. Ich liebe es, mit meinem eisgekühlten Espresso in einem italienischen Restaurant zu sitzen." Eigentlich ein schöner Einblick in den Alltag des Profi-Tänzers. Doch einige seiner Fans scheinen sich bei dem Anblick von Massimo Sorgen um ihr Idol zu machen...