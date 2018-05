Massimo Sinató: Große Sorge um seine Gesundheit!

Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Profi-Tänzer Massimo Sinató! Heute Abend ist Massimo wieder dabei zu sehen, wie er bei Let's Dance übers Tanzparkett fegt. Dass er dabei erneut eine Bomben-Figur abgegeben wird, ist klar. Allerdings scheinen seine Fans dennoch in großer Sorge um ihr Idol zu sein. Der Grund dafür: Massimos Erscheinungsbild. Viele fragen sich: "Geht es dem Profi-Tänzer wirklich gut?"

Massimo Sinató: Rapider Gewichtsverlust durch Let's Dance

Das nicht nur die Promis bei Let's Dance einige Pfunde lassen, ist keine Neuheit. Auch die Profi-Tänzer werden bei dem regelmäßigen Tanztraining an ihre Grenzen gebracht. So auch Massimo. In seinem privaten "Instagram"-Account teilt der 37-Jährige nun ein Bild von sich, welches bei seinen Fans einige Sorgen aufwirft. Obwohl Massimo auf dem Schnappschuss so sexy wie eh und je aussieht, sticht seinen Followers vor allem ein Detail ins Auge: Massimo Post-Kommentar. Darin berichtet er, dass er sieben Kilo abgenommen hat. Grund genug für seine Fans, um ihren Unmut darüber zu äußern...

Massimo Sinató: Seine Fans üben Kritik

Obwohl Massimo eine echte "Sex-Bombe" ist, finden einige seiner Fans den Profi-Tänzer einfach zu dünn. So kommentieren sie: "Bisschen mehr auf den Rippen geht schon. Nix zum Anpacken." sowie "Ein bisschen mehr wäre viel schöner. Du bist zu dürr." Was Massimo darüber denkt, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch: Auch mit sieben Kilo weniger gibt er nach wie vor Bomben-Figur ab. Ein Glück, dass Schönheit ja bekanntlich im Auge des Betrachters liegt...

